Çankırı'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ederken, ormanı kaplayan alevler havadan görüntülendi.

Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Alevlere teslim olan orman, dron ile havadan görüntülendi. - ÇANKIRI