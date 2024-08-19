Çankırı'da orman yangını
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Çankırı'da orman yangını
ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi, Meydan köyü mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edilirken bölgeye helikopter desteği istendiği bilgisine ulaşıldı. Yangının kilometrelerce uzaklıktan görülmesi, büyüklüğünü gözler önüne serdi.