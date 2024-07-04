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Çankırı'da operasyon: 80 şahıs ve 3 düzensiz göçmen yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ise 22.02 gram sentetik kannabinoid, 16 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak, 9 adet tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Çankırı Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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