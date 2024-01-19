Çankırı'da Odun Yüklü Kamyonla Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

Çankırı'da odun yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara- Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulaziz Arslan (40) yönetimindeki 26 DR 898 plakalı otomobil, Hakkı K. (60) idaresindeki 37 AAN 246 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce kamyonun arkasında sürüklenen otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Abdulaziz Arslan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI