Çankırı'da NARKOALAN Uygulaması: 173 Personel ile 828 Araç Kontrol Edildi
Çankırı'da gerçekleştirilen NARKOALAN uygulamasında 173 personel, 828 aracı ve 2 bin 201 şahsı kontrol etti. 1 aranan şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanırken, çeşitli yasaklı eşyalar ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 16 sürücüye toplamda 116 bin 957 TL ceza kesildi.
Çankırı'da, 173 personelin katılımıyla, gerçekleştirilen 'NARKOALAN' uygulamasında 828 araç ve 2 bin 201 şahıs kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde il merkezinde NARKOALAN' uygulaması gerçekleştirildi. 173 personel ile 15 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada, 828 araç ve 2 bin 201 şahıs kontrol edildi. Aranan 1 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet bıçak, 1 adet muşta ve 30 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 16 araç sürücüsüne toplamda 116 bin 957 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI