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Çankırı'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 2 yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı

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Çankırı'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 2 yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 2 yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.M. (19) ve H.S. (22) mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıslar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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