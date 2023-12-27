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Çankırı'da meydana gelen deprem Tosya'da bir iş yerinin kamerasına yansıdı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkez üslü meydana gelen deprem Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 16.04'te Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen deprem, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında iş yerinin sallandığı görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Çankırı Deprem Deprem Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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