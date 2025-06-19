Çankırı'da Metruk Evde Çıkan Yangın Küle Döndürdü

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Çankırı'da bulunan metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan ev küle döndü

ÇANKIRI - Çankırı'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alibey Mahallesi Yamak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - 3.Sayfa
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