Çankırı'da Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çankırı il merkezinde bir apartmanın asansöründe mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kısa sürede vatandaşları asansörden çıkartmayı başardı.
Çankırı'da bir apartman asansöründe mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir apartmanın asansöründe vatandaşlar mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla vatandaşlar asansörden çıkartıldı. - ÇANKIRI