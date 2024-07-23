Çankırı'da Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çankırı'da bir apartman asansöründe mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir apartmanın asansöründe vatandaşlar mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla vatandaşlar asansörden çıkartıldı. - ÇANKIRI