Çankırı'da köpek dövüşleri büyük tepki topladı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi. Köpeklere, "haydi oğlum saldır" diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı. O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü. - ÇANKIRI