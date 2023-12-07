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Çankırı'da köpek dövüşleri büyük tepki topladı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpekleri öldüresiye dövüştürüp çevresinde izleyen şahıslar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen olayda, bir grup, köpeklerini öldüresiye dövüştürüp çevresini sararak izledi. Köpeklere, "haydi oğlum saldır" diye bağıran şahıslar, kanlar içerisinde kalan köpekleri tahrik etmeye çalıştı. O anlar da şahıslar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki gördü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı Hayvan Hakları Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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