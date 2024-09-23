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Çankırı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Yanından Geçerek Kaza Yaptı

Çankırı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaların Yanından Geçerek Kaza Yaptı
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Çankırı'da yolda yürüyen iki kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çankırı'da yolda yürüyen yayalar, kontrolden çıkarak üzerlerine gelen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çevrede bulunan çöp konteynerine, park halindeki araca ve elektrik direğine çarptı. O sırada yolda yürüyen 2 kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücü ise yaşanan kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpması ve yolda yürüyen iki kişinin kazadan saniyelerle kurtulması görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik Otomobil 3-sayfa Yaşam Olay Kaza

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