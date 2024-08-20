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Çankırı'da kontrol altına alınan orman yangını sebebiyle köyler tahliye edildi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını sonucunda 125 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar yaşadıkları korkuyu gözyaşlarıyla anlattı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 17 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sebebiyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu gözyaşları arasında anlattı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarıdere köyü yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını, 17 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 44,17 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, yangının neden olduğu tahribat dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, geniş bir alanın tamamen siyaha büründüğü ve yeşil örtünün yerini kül tabakasına bıraktığı görüldü. Yangının tehdidi altındaki 4 köyden 125 kişi tahliye edildi. Vatandaşlar tedbir amacı ile akrabalarının evine ya da otellere yerleştirildi. Yaşadıkları korkuyu yaşayan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

"İlaçlarımızı alamadık"

Aşağımeydan köyünde yaşayan Aynur Kurt, bir an önce evlerine dönmeyi beklediklerini belirterek, "Biz dağa bakarken dumanların yükseldiğini gördük. İtfaiyeyi arayalım diye konuşurken muhtarımız aradı. İtfaiyeler geldi. Bir süre sonra dumanlar çoğaldı. O sırada köye haber geldi, 'köyü boşaltın' dediler. Biz de mecbur kaldık, buraya geldik. Dün gece burada kaldık. Bu gece eve döner miyiz bilmiyorum. İlaçlarımızı falan da alamadık. Çok korkmadım ama komşular telaşlanınca biz de etkilendik. Çok fazla duman vardı. Ilgaz'ın üstü sis çökmüş gibi oldu. Çamların kokuları bile köye kadar geldi. Allah'tan söndürüldü. İnşallah evimize gidebiliriz. Burada rahatımız iyi. Burası komşumuzun oteli. Allah onlardan da razı olsun. Söndü, herhalde artık evimize gidebiliriz" dedi.

"Devlet her yerden geldi"

Yaşadığı korkuyu anlatırken gözyaşlarına boğulan 82 yaşındaki Emine Tunç ise, "Bizim köyden ötede kıvılcım çıkmış. Jandarma gelmiş ama kazma kürek ile söndürmeye çalışmışlar. 'Toprağa gömüyoruz, tekrar patlıyor' diyorlardı. Oğlum çok geç geldi, söndürmeye çalıştılar. Gençliğim olsaydı, ben de giderdim. Bir de dışarı çıktım, duman bizim eve çok yakın bir yere gelmiş. Komşumuzun evi tamamen dumanın altındaydı. Aman dedim, jandarmalar 'biz sizi götürelim' dedi. Allah devlete, millete çok versin. Her yerden geldiler. İtfaiyeler, jandarmalar doldu. Her yer arabaydı. Ama bizi yaklaştırmadılar. Biz gelirken daha yanıyordu. Daha bize izin vermiyorlar. İlaçlarım da evde kaldı. Oğlum evden almaya gitmiş" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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