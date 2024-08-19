Çankırı'da Kömür Yüklü Tır Devrildi, Karayolu Trafiğe Kapandı

Çankırı'da kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sebebiyle Kastamonu-Çankırı karayolu trafiğe kapandı. Yol tırın ve kömürlerin kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kaza, Kastamonu'nun Korgun ilçesi Kastamonu-Çankırı karayolu Dikenli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin Y. (30) yönetimindeki 42 GN 720 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen tır Kastamonu-Çankırı karayolunun Çankırı istikametini trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanabildi. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. - ÇANKIRI