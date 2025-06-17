Çankırı'da Kıskançlık Faciası: Kadın Silahla İntihar Girişiminde Bulundu

Çankırı'da kıskançlık sebebiyle tartıştığı erkek arkadaşının ofisine silahla ateş eden kadın, daha sonra mahalle ortasında intihar girişiminde bulundu. Kadının girişimi polis ekiplerince önlenirken, o anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'da avukatlık yapan Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Z.K.'nin avukatlık ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına silahla bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra silahla mahalle ortasında intihar girişiminde bulunan T.P., havaya ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ikna edilen T.P. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü Z.K.'nin ise kız arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

İntihar girişiminde bulunan T.P.'nin, silahla havaya ateş ettiği ve ardından silahı kendisine doğrulttuğu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin daha sonra silahı T.P.'nin elinden aldığı görülüyor. - ÇANKIRI