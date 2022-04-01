Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama - Haberler

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Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama

Çankırı'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile "basit yaralama" ve "başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından 22 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama

Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama

Çankırı'da aranan şahıslara operasyon: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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