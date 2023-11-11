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Çankırı'da Kaybolan Kadının Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Eşi ve Oğlu Serbest Bırakıldı

Çankırı'da kaybolduktan 3 gün sonra evinde ölü bulunan kadının eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanmıştı.