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Çankırı'da Kaybolan Kadının Evde Ölü Bulunması

Çankırı'da bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kızı ile kızının erkek arkadaşı tutuklandı. E.N.D'nin annesini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.