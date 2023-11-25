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Çankırı'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Çankırı'da yaşanan olayda, Aksu Mahallesi'nde yaşayan bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, olay sırasında çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından ihbar edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda kadın hayatını kaybetti.