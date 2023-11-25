Çankırı'da Karısını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Çankırı'da yaşanan olayda, Yakup G. isimli kişi tartışma sonucunda karısını bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Yakup G. ile Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yakup G, karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yakup G. polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.