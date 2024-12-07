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Çankırı'da Kamyonet Tır Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı

Çankırı'da Kamyonet Tır Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı
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Çankırı'da meydana gelen kazada bir kamyonet, tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonetteki E.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Çankırı'da kamyonetin tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonette bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan E.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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