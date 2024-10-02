Çankırı'da Kamyon Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da alevlere teslim olan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkez ilçesine bağlı Yukarıpelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI