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Çankırı'da Kamyon Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Kamyon Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Yukarıpelitözü köyünde motor kısmında yangın çıkan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü fakat kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da alevlere teslim olan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkez ilçesine bağlı Yukarıpelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye

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