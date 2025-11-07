Haberler

Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 36 Kişi Yakalandı

Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 36 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca trafik denetimlerinde 119 araç trafikten men edilirken, 5 milyon TL’den fazla ceza kesildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 36 şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 119 araç trafikten men edilirken bin 663 araç sürücüsüne toplam 5 milyon 83 bin 572 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

