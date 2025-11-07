Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Suç Operasyonu: 36 Kişi Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 36 şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 119 araç trafikten men edilirken bin 663 araç sürücüsüne toplam 5 milyon 83 bin 572 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI