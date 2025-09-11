Haberler

Çankırı'da Jandarma ve Polis Ekiplerinden Şok Operasyon

Çankırı'da yapılan operasyonlarda, suçlardan aranan 36 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 36 şahıs ve 8 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-8 Eylül tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 gram kannobinoid, 1 gram metamfetamin, 292 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yakalanan 36 şahıstan 2'si tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 115 araç trafikten men edilirken bin 2 bin 81 araç sürücüsüne toplamda 6 milyon 815 bin 614 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
