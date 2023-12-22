Çankırı'da İstinat Duvarından Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çankırı'da bulunan bir istinat duvarından düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanına salındı.
Çankırı'da istinat duvarından düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çankıeı Devlet Hastenesi mevkiinde bulunan bir istinat duvarından düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan köpek, daha sonra yaşam alanına salındı. - ÇANKIRI