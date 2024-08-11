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Çankırı'da İki Farklı Dairede Yangın Çıktı

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Çankırı'da Kırkevler Mahallesi ve Kale altı mevkiinde bulunan dairelerde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evlerde maddi hasarlar meydana geldi.

Çankırı'da iki farklı dairede çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kırkevler Mahallesi'nde bulunan bir dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kale altı mevkiinde bulunan TOKİ bloklarında da bulunan bir dairede de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasarlar oluştu.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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