Çankırı'da Husumetli Taraflar Arasında Kılıçlar Çekildi: 1 Yaralı

Çankırı'da Husumetli Taraflar Arasında Kılıçlar Çekildi: 1 Yaralı
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Çankırı'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada taraflar kemer ve bıçakla birbiriyle saldırdı. Kavga sırasında bir kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Çankırı'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Aksu Mahallesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan T.Ç., A.Ç. ve T.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, kemer ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında T.D., T.Ç.'yi karın ve bacak bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. T.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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