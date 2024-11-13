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Çankırı'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da tarım alanları, iş yerleri ve kamu kurumlarından hırsızlık yapan 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

Çankırı'da bağ bahçe ve tarladan, iş yerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlıkları yapan ve çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bağ bahçe ve tarladan, iş yerinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlıkları yaparak haksız kazanç elde eden, çeşitli suçlardan aranma kayıtları bulunan ve nitelikli olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şüpheli olarak tespit edilen M.D. (26), A.A. (55)ve E.A. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, hırsızlıkla ilgili suç aletleri ile çalınan malzemeler, ekipler tarafından ele geçirildi. Elde edilen deliller sonucu, Çankırı ilinde meydana gelen 3 ve çevre illerde meydana gelen 6 olmak üzere toplam 9 faili meçhul hırsızlık olayını, şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. (26), A.A. (55) ve E.A. (32) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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