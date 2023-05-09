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Çankırı'da hava destekli trafik denetimi

Çankırı'da hava destekli trafik denetimi

3. Sayfa Haberleri

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından "cayrokopter" destekli düzenlenen denetimde sürücüler havadan denetlendi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından "cayrokopter" destekli düzenlenen denetimde sürücüler havadan denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara karayolunda, Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan "cayrokopter" ile havadan trafik denetimi yapıldı. Kazaların aza indirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen denetimde 256 araç kontrol edildi. Yapılan denetimde kural ihlali yaptığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler

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