Çankırı'da hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı
Çankırı'da hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Çankırı'da hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa