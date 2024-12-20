Çankırı'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Çankırı'da hafif ticari aracın takla atması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Ankara yolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, H.Ş., H.K., Ş.K. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI