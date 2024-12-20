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Çankırı'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Çankırı'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Çankırı-Ankara yolu Tüney köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da hafif ticari aracın takla atması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Ankara yolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, H.Ş., H.K., Ş.K. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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