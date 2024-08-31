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Çankırı'da Gece Vakti Kartonlarla Ateş Yakan Şahıs Yakalandı

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Çankırı'da bir şahıs gece vakti topladığı kartonlarla caddede ateş yaktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakaladı ve ateşi söndürdü.

Çankırı'da gece vakti caddede topladığı kartonlarla ateş yakan şahıs, uzaklaşmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen sebeple topladığı kartonlar ile caddede ateş yaktı. Şahsın tavırlarından şüphelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine caddeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeden uzaklaşmak isteyen şahsı yakaladı. Şahsın yaktığı ateş ise polis ekiplerince söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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