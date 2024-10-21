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Çankırı'da Garaj Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Garaj Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde bir garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen garajın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu.

Çankırı'da alevlere teslim olan garaj kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aksu Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir garajda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar ile bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken garaj kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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