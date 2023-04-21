Çankırı'da feci kaza: 6 yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı il merkezi D765 karayolu Hacı Ali Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 BF 4133 plakalı Tofaş marka otomobil ile 18 AAT 506 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki S.K. (49), A.K. (40), H.K. (23), S.T. (27), Y.A. (21), V.K. (20) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.A. ve V.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ekipler yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - ÇANKIRI