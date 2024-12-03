Çankırı'da Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çankırı'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasaralar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI