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Çankırı'da Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çankırı'da Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayda can kaybı yaşanmadı; ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasaralar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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