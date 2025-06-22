Çankırı'da Ev Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Ev Yangını: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Abdulhalik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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