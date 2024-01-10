Çankırı'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde evlere dadanan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Korgun ilçesinde 5 evde camları kırarak evlere giren şahıslar, 1 adet motorlu testere ve 3 adet av tüfeği çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirilen 4 şahsın kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 4 şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklandı. - ÇANKIRI