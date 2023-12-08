Çankırı'da ev alevlere teslim oldu

Çankırı'da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan evde maddi hasarlar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI