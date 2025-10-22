Haberler

Çankırı'da Eski Eşine Saldıran Şahıs Kendine Zarar Verdi

Güncelleme:
Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan İlknur Kertlez, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Selami Y. kendi kendine zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da bir şahıs, kavga ettiği eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendisini de yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Daha önce uzaklaştırma kararını ihlal etmiş

İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
