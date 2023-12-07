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Çankırı'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Çankırı'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eğlence mekanında silahla vurup dakikalarca yerde darp ettiler: Dehşet anları kamerada

Eğlence mekanındaki silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaraş

ÇANKIRI - Çankırı'da bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavga 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 5 kişinin tutuklandığı kavga anında yaşanan dehşet ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Çankırı il merkezi Küçük Sanayi Sitesi Usta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında müşterilerle, çalışanlar arasında tartışma çıktı.. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Şahıslar defalarca birbirlerine mekan ortasında silahlarla ateş açtı. Kavgada İlyas Demirci ve S.Ş. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine eğlence mekanına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İlyas Demirci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 kişi tutuklandı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslardan D.Ş., B.Ş., H.H.S., A.D. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.S.Ç., A.D. ve C.A. adli kontrol şartıyla, M.C.İ. ve M.Ç. de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay anı saniye saniye kamerada

Öte yandan, kavga anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirlerine silahla ateş açtığı görülüyor. Daha sonra İlyas Demirci'nin yere düştüğü görülüyor. Yere yığılan Demirci, karşı gruptaki şahıslar tarafından dakikalarca darp ediliyor. Bir şahıs, elindeki tabancanın kabzası ile darp ettiği İlyas Demirci'ye daha sonra ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı kavga Olay Tutuklama Güvenlik Güvenlik Kamerası Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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