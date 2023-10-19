Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Çankırı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 2 bin 800 gram kubar esrar, 3 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 2 bin 800 gram kubar esrar, 3 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa