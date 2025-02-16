Çankırı'da Düzenlenen Operasyonda Sahte Alkol ve Malzemeleri Ele Geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 50 litre sahte alkol ve alkol yapım malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ve Eldivan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 50 litre sahte alkol, 23 adet aroma kiti, 27 adet doluma hazır şişe, 50 adet kullanılmamış metal şişe kapağı, 2 adet maya kovası temizleme sıvısı, 1 adet şişe açma aparatı, 1 adet hava kilidi ve 1 adet aktarma çubuğu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işmem başlatıldı. - ÇANKIRI