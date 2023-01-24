Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'da durdurulan araçta 198 adet tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Çankırı'da durdurulan araçta 198 adet tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 198 adet tarihi eser ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 198 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara-Çankırı karayolu Germece köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 53 adet sikke, 14 adet yüzük ve 131 adet tarihi obje olmak üzere toplam 198 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title