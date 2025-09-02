Haberler

Çankırı'da Drift Yapan Sürücüye 51 Bin TL Ceza

Çankırı'da Drift Yapan Sürücüye 51 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da gece saatlerinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı ve 51 bin 193 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Çankırı'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 51 bin 193 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Çankırı'da gece saatlerinde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 51 bin 193 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri video yürekleri dağladı

Vahşice öldürülen kardeşlerin videoda söylediği cümle yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.