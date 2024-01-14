Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı

Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina mühürlenmişti. 28 yıllık 5 katlı apartmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. - ÇANKIRI