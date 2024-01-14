Çankırı'da depreme dayanıksız bina böyle yıkıldı
Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina mühürlenmişti. 28 yıllık 5 katlı apartmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Çankırı'da depreme dayanıksız bina böyle yıkıldı
ÇANKIRI - Çankırı'da depreme dayanıksız boş apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Çankırı'da Mayıs ayında bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina mühürlenmişti. 28 yıllık 5 katlı apartmanda teknik analiz neticesinde yıkım kararı çıktı. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından bina saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkım esnasında ortalığı toz bulutu kapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.