Çankırı'da demirlere sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çankırı'da demirlere sıkışan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde bir kedi demirlere sıkıştı. Kedinin sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti. - ÇANKIRI