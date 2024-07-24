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Çankırı'da demirlere sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Çankırı il merkezinde demirlere sıkışan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Çankırı'da demirlere sıkışan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde bir kedi demirlere sıkıştı. Kedinin sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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