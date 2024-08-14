Çankırı'da Dananın Saldırısı Sonucu Ağır Yaralanan Adam Tedavi Altına Alındı

Çankırı'da dananın saldırdırması neticesinde ağır yaralanan adam, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'da yaşayan Şaban B., dananın saldırarak boynuzları ile vurması neticesinde ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şaban B., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şaban B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ÇANKIRI