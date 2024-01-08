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Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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Çankırı'nın Karatekin Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin evde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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