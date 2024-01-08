Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin evde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI