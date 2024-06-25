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Çankırı'da çıkan ot yangınları büyümeden söndürüldü

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Çankırı'da iki farklı bölgedeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çankırı'da iki farklı bölgedeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir arazideki otluk alanlarda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgelere giden ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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