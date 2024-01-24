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Çankırı'da Çatlayan Duvar Telle Tutturuldu

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Çankırı'nın Merkez ilçesinde bir binanın çatlayan duvarı, yıkılmasın diye telle sabitlendi. Vatandaşlar ise telle tutturulan duvarın önünden geçerken korktuklarını belirtti.

Çankırı'da eski bir binanın çatlayan duvarı, yıkılmasın diye telle tutturuldu. Duvar görenleri hayrete düşürürken, vatandaşlar telle tutturulan duvarın önünden geçerken korktuklarını söyledi.

Çankırı'nın Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde Sokak üzerinde bulunan 2 metre yükseklikteki bahçe duvarının yıkılmasını önlemek isteyen bina sahibi, çatlayan alanları tel ile sabitledi. Duvara çakılan çiviler arasında çekilen tel ile duvarın yıkılmasının önlenmeye çalışılması ise görenleri şoke ediyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, alınan ilginç önlem karşısında şaşırdıklarını belirterek, yoldan geçerken büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

"Yarın birisinin tepesine göçer"

Belediyeye verilen dilekçelerin dikkate alınmadığını söyleyen Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, "Bu evin sahibini defalarca uyardım. Belediyeye de defalarca dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Tabii ki ilginç, tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer" dedi.

"Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz"

Duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirten mahalle sakini Kadir Geyik ise, "Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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